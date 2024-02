Tradeweb Markets Aktie: Geht es jetzt los?

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tradeweb Markets bei 47. Dies bedeutet, dass die Börse 47,57 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ist dies 23 Prozent weniger. Der Durchschnittswert im Bereich "Kapitalmärkte" liegt derzeit bei 62, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Kapitalmärkte"-Branche hat Tradeweb Markets in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,76 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +21,17 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich dazu hatte der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,96 Prozent, was bedeutet, dass Tradeweb Markets um 23,8 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Tradeweb Markets ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Tradeweb Markets beträgt 51,54 und der RSI25-Wert beträgt 36,74, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.