Tradeweb Markets Aktie: Chancenlos!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tradeweb Markets, die im Segment "Investment Banking & Brokerage" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.03.2023, 10:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 74.08 USD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Tradeweb Markets erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 14,37 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -49,23 Prozent im Branchenvergleich für Tradeweb Markets bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,22 Prozent im letzten Jahr. Tradeweb Markets lag 49,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 38,92 und liegt mit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 64,46. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Tradeweb Markets auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,49 Prozent liegt Tradeweb Markets 4,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kapitalmärkte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,29. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.