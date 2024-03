Tradeup Acquisition Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Stimmung und das Kommunikationsaufkommen: In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Estrella Immunopharma. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Estrella Immunopharma daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Estrella Immunopharma-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 5,48 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,13 USD liegt, was einer Differenz von -79,38 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Anleger-Stimmung: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI von 7 Tagen liegt bei 37,5, was bedeutet, dass die Estrella Immunopharma weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI von 50, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit auch hier eine Einstufung von "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ebenfalls eine Einstufung von "Neutral".