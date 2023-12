Tradeup Acquisition Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Estrella Immunopharma wird als neutral bewertet, basierend auf einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien. Obwohl mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden, konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen hauptsächlich auf negative Themen, was zu dieser neutralen Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Estrella Immunopharma-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI Werte von 52 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie und die kaum vorhandenen Änderungen in der Stimmungsrate führen zu dieser Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Estrella Immunopharma-Aktie aufgrund des starken Unterschieds zum 200-Tage-Durchschnitt und des Schlusskurses bei 1,25 USD eine negative Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen Unterschied zum letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Estrella Immunopharma-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI als auch die technische Analyse.