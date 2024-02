Tradeup Acquisition Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Estrella Immunopharma wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 49,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Estrella Immunopharma eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bezüglich der Stimmung der Anleger wurde festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses für die Estrella Immunopharma-Aktie bei 6,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,14 USD lag, was einem Unterschied von -81,64 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,2 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitestgehend unverändert. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" in Bezug auf die langfristige Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Estrella Immunopharma-Aktie derzeit neutrale Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, die charttechnische Analyse und das Sentiment und Buzz im Internet erhält.