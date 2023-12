Tradeup Acquisition Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Estrella Immunopharma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 8,1 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,25 USD, was einer Differenz von -84,57 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,48 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,54 Prozent), wodurch die Estrella Immunopharma-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik also als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat unserer Messung nach kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Estrella Immunopharma in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Estrella Immunopharma-Aktie hat einen Wert von 52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier, da es weder überkauft noch -verkauft ist.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Estrella Immunopharma zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Estrella Immunopharma, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".