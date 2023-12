Tradeup Acquisition Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel gibt. Für die Estrella Immunopharma-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 77, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 49,77, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Estrella Immunopharma in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer stand an zwei Tagen auf grün und negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. An den meisten Tagen war die Stimmung neutral, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Estrella Immunopharma-Aktie derzeit bei 7,82 USD eingestuft, was aufgrund des Handelskurses von 1,21 USD und einem Abstand von -84,53 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ist das Verhältnis mit einem Niveau von 1,38 USD und einer Differenz von -12,32 Prozent negativ, was zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Estrella Immunopharma in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dennoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.