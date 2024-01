Tradeup Acquisition Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) der Estrella Immunopharma-Aktie liegt bei 59,26, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Estrella Immunopharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,49 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,16 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs (1,35 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Estrella Immunopharma als "Neutral" eingestuft werden.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Estrella Immunopharma-Aktie als "Neutral" basierend auf dem RSI, als "Schlecht" anhand der technischen Analyse und als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.