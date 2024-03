Tradelink Electronic Commerce Aktie: Alles nach Plan!

Die Technische Analyse der Tradelink Electronic Commerce zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,89 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,9 HKD) um +1,12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,87 HKD, was einer Abweichung von +3,45 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch für diesen Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tradelink Electronic Commerce liegt bei 23,08, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,43, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger während des vergangenen Monats, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Tradelink Electronic Commerce-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie aktuell 9, was eine negative Differenz von -1,27 Prozent zum Branchendurchschnitt der "IT-Dienstleistungen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Tradelink Electronic Commerce von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.