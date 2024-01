Tradegate Wertpapierhandelsbank Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Tradegate":

Das Internet hat eine enorme Wirkung auf die Stimmung und die öffentliche Diskussion. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen hat die Tradegate Wertpapierhandelsbank eine unterdurchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was insgesamt zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.

Auf fundamentaler Basis ist die Tradegate Wertpapierhandelsbank unserer Ansicht nach im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) überbewertet. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 99,67 im Vergleich zum Branchen-KGV von 51,84, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt hat die Tradegate Wertpapierhandelsbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,53 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 7,78 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,25 Prozent im Branchenvergleich. Insgesamt lag die Tradegate Wertpapierhandelsbank sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tradegate Wertpapierhandelsbank liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral" vergeben.