Tradegate Wertpapierhandelsbank Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Kurs der Aktie Tradegate Wertpapierhandelsbank steht am 19.01.2023, 21:09 Uhr an der heimatlichen Börse Frankfurt bei 110 EUR. Der Titel wird der Branche "Investment Banking & Brokerage" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Tradegate Wertpapierhandelsbank nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tradegate Wertpapierhandelsbank-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 110,4 EUR. Der letzte Schlusskurs (110 EUR) weicht somit -0,36 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (109,21 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,72 Prozent), somit erhält die Tradegate Wertpapierhandelsbank-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Tradegate Wertpapierhandelsbank-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 41,96. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Tradegate Wertpapierhandelsbank zahlt die Börse 41,96 Euro. Dies sind 81 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 216,79. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Tradegate Wertpapierhandelsbank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 753,46 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -761,88 Prozent im Branchenvergleich für Tradegate Wertpapierhandelsbank bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 501,91 Prozent im letzten Jahr. Tradegate Wertpapierhandelsbank lag 510,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.