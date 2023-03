Tradegate Wertpapierhandelsbank Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

Der Tradegate Wertpapierhandelsbank-Kurs wird am 06.03.2023, 14:22 Uhr an der Heimatbörse Frankfurt mit 109 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Wie Tradegate Wertpapierhandelsbank derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Tradegate Wertpapierhandelsbank mit einem Wert von 42,15 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 214,25 , womit sich ein Abstand von 80 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,64 % ist Tradegate Wertpapierhandelsbank im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,29 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,66 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Tradegate Wertpapierhandelsbank konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Tradegate Wertpapierhandelsbank auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.