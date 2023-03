Tradegate Wertpapierhandelsbank Aktie: Kursanstieg nach guten Quartalsergebnissen

Der Berechnung der Dividendenrendite liegt die gezahlte Dividende und der aktuelle Kurs eines Wertpapiers zugrunde. Aktuell weist die Tradegate Wertpapierhandelsbank eine attraktive Dividendenrendite von 3,67% auf – ein positive Wertentwicklung für Anleger. Jedoch fällt auf, dass die Rendite im Vergleich zum Durchschnitt der Branche für “Capital Markets”, welcher bei 2,01 % liegt, eher niedrig ausfällt. Trotzdem überzeugt das Unternehmen mit einer zuverlässigen Ertragsausschüttung und einer stabilen Kursentwicklung seiner Aktien am Markt. In Anbetracht dieser Faktoren bietet sich eine Investition in Tradegate als lohnenswertes Investment an – auch wenn die Rendite sich wie bereits erwähnt unter dem Branchendurchschnitt bewegt.

Vorsicht vor dem KGV: Die Risiken bei Aktienanalyse richtig einschätzen

