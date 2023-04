Tradegate Wertpapierhandelsbank Aktie: Aufstrebendes Unternehmen mit vielversprechender Zukunft

Die technische Analyse bietet uns eine Möglichkeit zu beurteilen, ob ein Wertpapier zurzeit “überkauft” oder “überverkauft” ist. Diese Bewertung erfolgt mithilfe des sogenannten Relative Strength Index (RSI), welcher die Kursbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation setzt. Bei der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank betrachten wir den 7- und den 25-Tage-RSI.

Der RSI7 beträgt momentan 68,13 Punkte, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher kann die Aktie als “neutral” eingestuft werden. Zum anderen ist bei dem RSI25 festzustellen, dass Tradegate AG Wertpapierhandelsbank auf dieser Basis mit einem Wert von 71,42 als überkauft gilt und somit ein schlechtes Ergebnis erzielt hat.

Diese Analyse zeigt uns also aktuell keinen klaren Trend auf dem Markt und gibt auch keine...