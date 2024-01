Trade Republics provokante Aktion: 50 Minuten Stillstand - Was steckt dahinter?

Trade Republics Demo gegen die Rentenlücke: Eine geschickte Finte, um eigene Interessen zu fördern?

Am Dienstagabend rief der Onlinebroker Trade Republic zu einer Demonstration im Volkspark am Weinberg in Berlin-Mitte auf. Doch im Vordergrund standen nicht nur die Probleme der Rentenlücke, sondern auch die Interessen des Unternehmens. Die Bauern und Lokführer haben bereits demonstriert, nun gesellt sich auch die Finanzbranche hinzu.

Hunderte Teilnehmende versammelten sich im Volkspark, als um kurz nach halb sechs zwei Scheinwerfer die Szenerie erhellen und bunte Plakate in grellem Licht erstrahlen lassen. Die Veranstaltung scheint jedoch eher einer Geburtstagsparty für die Finanzwelt zu gleichen, anstatt einer ernsthaften Demonstration. Im Mittelpunkt steht die finanzielle Freiheit, welche Trade Republic durch ihre App verspricht und dafür seit fünf Jahren kämpft. Laut dem Kreditinstitut ist es an der Zeit, die Rentenlücke zu schließen und allen Menschen finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen. Dies verkündeten sie in ihrer Einladung, welche erst am Mittag des Veranstaltungstages via Mail und Push-Benachrichtigung versendet wurde. Auch auf den selbstgebastelten Plakaten wird das Thema aufgegriffen, wie beispielsweise mit dem Reim "lahme Ente" auf "Rente" oder dem Slogan "Girls just wanna have funds".

Doch nicht nur die Altersvorsorge stand im Fokus der Demonstration. Die Moderatoren verkündeten die Einführung einer neuen Bezahlkarte von Visa, welche es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, während des Bezahlens gleichzeitig in Aktien oder ETFs zu investieren. Ein Prozent ihrer Ausgaben erhalten sie als Cashback zurück, welches sie in einen Sparplan für Aktien oder ETFs investieren können. Die Karte ist in drei unterschiedlichen Varianten erhältlich, wobei die virtuelle Karte kostenlos angeboten wird und die normale Karte fünf Euro kostet. Die dritte Option ist eine verspiegelte "Mirror Card", welche eigentlich 50 Euro kostet. Die ersten 2.000 Personen, die sich über einen QR-Code auf eine Warteliste setzen lassen, erhalten die Karte kostenlos. Doch die Technik spielte an diesem Abend nicht immer mit, wie ein Teilnehmender aus der Menge verärgert feststellte. Daraufhin wurde die Botschaft nochmals wiederholt, bevor eine kurze Pause eingelegt wurde, in welcher die Teilnehmen und Teilnehmerinnen Tee und Sweater von Trade Republic entgegennehmen konnten.

Die Redebeiträge von bekannten Finfluencern wie Ibo, der allein auf TikTok 1,6 Millionen Follower für seine Finanztipps hat, und Unternehmerin Diana zur Löwen, die 1,2 Millionen Follower auf Instagram aufweist und auch als Gastjurorin in der Sendung "Höhle der Löwen" auftritt, sorgen bei den Teilnehmenden für Jubel und Begeisterung. Viele von ihnen unterhalten sich auf Englisch, während sie an einem der langen Bierzelttische Tee trinken, welcher an einem kalten Abend wie diesem besonders beliebt ist. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Trade Republic sind zahlreich vertreten, schließlich findet die Demonstration direkt vor der Zentrale des Unternehmens statt.

Nach knapp 50 Minuten ist das Spektakel vorbei und die Menge leert sich schnell aus dem Weinbergpark. Doch was bleibt von dieser Demonstration der Finanzszene? Das Unternehmen kann zufrieden sein, denn gut 1000 Menschen haben sich trotz der eisigen Kälte versammelt, um gemeinsam gegen die Rentenlücke zu demonstrieren. Ein Plakat mit der Aufschrift "Invest or go home!" gibt den durchgefrorenen Teilnehmenden einen ironischen Tipp mit auf den Heimweg.

