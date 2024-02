Trade Desk löst Jubelsturm aus!

In den letzten Wochen wurde bei Trade Desk eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu negativen Themen beobachtet wurde. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt wird Trade Desk in Bezug auf die Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Social-Media-Diskussion zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Trade Desk eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Trade Desk eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten Trade Desk insgesamt als "Gut", da es 16 Kaufempfehlungen, eine neutrale Empfehlung und zwei negative Empfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Trade Desk liegt bei 79,78 USD, was einer negativen Entwicklung des Aktienkurses um -10,29 Prozent entspricht. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor hat Trade Desk eine Rendite von 67,94 Prozent erzielt, was mehr als 80 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Software-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -13,94 Prozent, wobei Trade Desk mit 81,87 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält Trade Desk in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.