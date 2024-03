Trade Desk-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Trade Desk hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 67,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Trade Desk um 115,24 Prozent unter dem Durchschnitt von 183,18 Prozent. Im Bereich "Software" beträgt die mittlere jährliche Rendite 241,67 Prozent, wobei Trade Desk aktuell 173,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ist das Verhältnis zur Aktie bei Trade Desk derzeit 0, was einer negativen Differenz von -3,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik von Trade Desk ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Intensität der Diskussionen führt. Insgesamt erhält die Trade Desk-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trade Desk mit einem Wert von 237,39 deutlich über dem Branchenmittel liegt, was auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 198,36, was einen Abstand von 20 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Bewertung wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.