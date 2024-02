Trade Desk-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs von Trade Desk hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 67,94 Prozent erzielt und liegt damit 81,61 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste". Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" liegt Trade Desk aktuell 84,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist die Aktie von Trade Desk ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 237,39 auf, was 20 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software". Dadurch signalisiert das KGV eine Unterbewertung, was zu einer positiven Einschätzung aus fundamentaler Sicht führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Trade Desk keine Dividenden aus, was im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 3,16 % in der Branche "Software" eine schlechte Bewertung zur Folge hat.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs der Trade Desk-Aktie um +1,6 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Bezieht man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein, so weist die Aktie eine positive Abweichung auf und erhält somit eine gute Bewertung.

Insgesamt erhält die Trade Desk-Aktie aufgrund ihrer Performance und fundamentaler Kennzahlen eine gute Bewertung, während die Dividendenpolitik und die technische Analyse zu einer schlechten bzw. neutralen Bewertung führen.