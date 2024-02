Trade Desk Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Aktie von Trade Desk wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 237,39 bewertet, was 19 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 294,85. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet Trade Desk im Vergleich zur Branche Software niedrigere Dividenden aus, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Aktie von Trade Desk im letzten Jahr eine Rendite von 67,94 Prozent erzielt, was 58,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu beträgt die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" -15,73 Prozent, was Trade Desk um 83,66 Prozent übersteigt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Trade Desk daher eine negative Bewertung auf dieser Stufe.