Trade Desk Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trade Desk bei 237, was bedeutet, dass die Börse 237,39 Euro für jeden Euro Gewinn von Trade Desk zahlt. Dieser Wert liegt 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Software", der momentan bei 197 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als überbewertet angesehen und auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Analysten schätzen die Aktie von Trade Desk langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 16 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und 2 "Schlecht"-Bewertungen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates zu Trade Desk gibt, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 79,78 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -3,37 Prozent, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Trade Desk derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 74,75 USD, während der Aktienkurs (82,56 USD) um +10,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 71,29 USD zeigt eine Abweichung von +15,81 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Trade Desk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,94 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -13,05 Prozent, was eine Outperformance von +80,99 Prozent für Trade Desk bedeutet. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von Trade Desk mit 79,17 Prozent über dem Durchschnittswert von -11,23 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.