Trade Desk Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von Trade Desk im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung anderer Aktien im Telekommunikationsdienstesektor zeigt eine Rendite von 67,94 Prozent in den letzten 12 Monaten, was 58 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich der Softwarebranche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -13,99 Prozent, wobei Trade Desk mit 81,92 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Trade Desk beträgt 73,05, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 52,34 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf diesem Niveau.

Die Dividendenrendite von Trade Desk beträgt derzeit 0 Prozent, was knapp unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um Trade Desk haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.