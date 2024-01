Trade Desk Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Trade Desk-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 73,58 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 66,96 USD, was einem Unterschied von -9 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso lag der letzte Schlusskurs des 50-Tages-Durchschnitts von 71,03 USD um -5,73 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Trade Desk-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite der Trade Desk-Aktie bei 67,94 Prozent, was 58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,99 Prozent aufweist, liegt die Rendite der Trade Desk-Aktie mit 81,92 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Trade Desk-Aktie langfristig als "Gut", da von insgesamt 18 Analysten 16 positive Bewertungen vorliegen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel eingeschätzt, da im zurückliegenden Monat keine negativen Empfehlungen vorlagen und das mittlere Kursziel der Analysten bei 79,54 USD liegt.

Das Anleger-Sentiment für die Trade Desk-Aktie ist insgesamt negativ, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings war das Interesse an der Aktie in den letzten Tagen weder positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.