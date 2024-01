Trade Desk Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Anlegerstimmung für Trade Desk ist laut einer Analyse von Social Media in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt neun positive und fünf negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Trade Desk daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Trade Desk derzeit bei 73,67 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 66,85 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,26 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 70,17 USD und entspricht damit einer Differenz von -4,73 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Trade Desk im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 237,39 gehandelt, was einen Abstand von 20 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 295,63 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Trade Desk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,94 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -12,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +80,64 Prozent im Branchenvergleich für Trade Desk. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,51 Prozent im letzten Jahr, und Trade Desk lag 57,43 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.