Trade Desk Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Software-Anbieter Trade Desk bietet seinen Aktionären derzeit keine Dividende an, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,34 Prozent eine niedrige Rendite bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Trade Desk-Aktie eine bemerkenswerte Performance von 36,2 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Software"-Branche eine Outperformance von +49,83 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Rendite mit 27,12 Prozent über dem Durchschnitt. Diese starke Performance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Kommunikation über Trade Desk in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine deutlichen Veränderungen gezeigt, weder in positiver noch in negativer Hinsicht. Daher wurde die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Trade Desk unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Trade Desk-Aktie als Neutral-Titel eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 3,59 und einem RSI25-Wert von 53,3. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.