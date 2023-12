Trade Desk Aktie: Der nächste große Wurf!

Trade Desk wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 237,39 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 286,11. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Analysten bewerten die Aktie von Trade Desk langfristig als "Gut", wobei von insgesamt 18 Analysten 15 eine positive Bewertung abgeben. Die durchschnittliche Kursziel-Erwartung liegt bei 76,89 USD, was einer Neutral-Einstufung entspricht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine getrübte Stimmung in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ist eine gestiegene Aktivität in den sozialen Medien zu verzeichnen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Trade Desk in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +80,22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um -12,28 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Rendite von Trade Desk um 56,49 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

