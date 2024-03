Trade Desk Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Trade Desk ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 226,25 ist Trade Desk deutlich teurer als das Branchenmittel in der "Software" Branche, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 199,74, was einem Abstand von 13 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Trade Desk derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,15%. Im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Software"-Branche beträgt die Differenz -3%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Trade Desk-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Trade Desk als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Trade Desk-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 85,16, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,81, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength Indikator lautet daher "Schlecht".

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Trade Desk von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten waren 17 Bewertungen positiv, 0 neutral und 2 negativ. In einer zweiten Betrachtung ergab sich ein ähnliches Bild: 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 80,79 USD, was einer Erwartung von 0,45 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 80,43 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.