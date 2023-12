Trade Desk Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie der Trade Desk wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 15 positiven, 2 neutralen und 2 negativen Bewertungen versehen. Diese Einschätzungen führen zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". In den letzten Monatsstudien wurde die Aktie ebenfalls überwiegend positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 76,89 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,72 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trade Desk liegt derzeit bei 217, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche als unterbewertet gilt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält sie in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt neutral, wobei in den Diskussionen der letzten Wochen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Die Analyse ergab 0 negative und 5 positive Signale, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie der Trade Desk von Analysten als "Gut" eingestuft, jedoch zeigen die Anleger-Stimmung und der RSI eine eher neutrale Tendenz.