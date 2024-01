Trade Desk Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Trade Desk auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 27,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass Trade Desk derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der RSI für die letzten 25 Handelstage weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Von fundamentaler Sicht betrachtet hat die Aktie von Trade Desk ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 237,39. Dies ist 20 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 296,81, was auf eine Unterbewertung hinweist und somit eine positive Bewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten ergibt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Trade Desk derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 3,22 Prozent bei einer Dividendenrendite von 0 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysten bewerten die Trade Desk-Aktie insgesamt positiv, basierend auf 17 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie auch institutionell als "Gut" eingestuft, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 16,99 Prozent, was ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Alles in allem erhält Trade Desk eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.