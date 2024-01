Trade Desk Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Analyse der Market-Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen lassen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Trade Desk jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität in Bezug auf Trade Desk. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 237,39 und liegt damit 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 288. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Trade Desk auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung für die Trade Desk-Aktie ist aktuell "Gut", basierend auf 15 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, wodurch die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel gilt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (79,01 USD) ergibt ein Aufwärtspotential von 13,98 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Trade Desk eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Trade Desk in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den Punkt Anleger-Stimmung.