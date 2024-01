Trade Desk Aktie: Das ist ein Knall!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Trade Desk eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Dividende liegt die Rendite bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,24 Prozentpunkten einen geringeren Ertrag bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt von 73,53 USD zeigt eine deutliche Abweichung zum aktuellen Schlusskurs von 68,08 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 71,11 USD führt dagegen zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist. Insgesamt erhält Trade Desk auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass Trade Desk überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI führt dagegen zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammen ergibt sich für das Trade Desk-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.