Trade Desk Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv für das Unternehmen Trade Desk. Die Anleger haben vor allem positive Themen diskutiert und die negative Kommunikation war in der Minderheit. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Trade Desk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,94 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -13,52 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +81,46 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von Trade Desk um 56,78 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Trade Desk derzeit bei 73,89 USD verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 68,01 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -7,96 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die aktuelle Differenz bei -2,68 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Trade Desk-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 17 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Für den zurückliegenden Monat liegen 2 "Gut"-, 0 "Neutral-" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 79,57 USD, was einer Aufwärtspotenzial von 16,99 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Trade Desk eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.