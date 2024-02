Trade Desk Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse der Trade Desk-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 75,04 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 81,44 USD einen Abstand von +8,53 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 72,01 USD, was einer Differenz von +13,1 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" signalisiert wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trade Desk-Aktie beträgt derzeit 33,85, was auf neutralen Boden hinweist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 34, was auch als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Trade Desk in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Dies wird durch negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien, sowie eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen bestätigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Trade Desk-Aktie mit einer Rendite von 67,94 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der "Telekommunikationsdienste"-Branche liegt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. Ebenso übertrifft sie die durchschnittliche Rendite der "Software"-Branche um 82,29 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.