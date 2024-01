Trade Desk Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis lässt sich die Situation bei Trade Desk analysieren. Aktuell liegt der RSI7 bei 60,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,13 ebenfalls an, dass Trade Desk weder überkauft noch überverkauft ist, was der Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung einbringt.

In Bezug auf die Dividende weist Trade Desk derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,22% liegt. In der "Software"-Branche beträgt die Differenz sogar -3%, was Trade Desk in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung einbringt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Trade Desk verläuft aktuell bei 73,67 USD, während der Aktienkurs selbst bei 66,85 USD liegt, was einem Abstand von -9,26 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 70,17 USD, was einer Differenz von -4,73 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Trade Desk wird durch Analysen aus Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Trade Desk bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".