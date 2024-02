Trade Desk Aktie: Was soll das denn werden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trade Desk liegt derzeit bei 237, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 296,71 für die Software-Branche unterdurchschnittlich ist (ca. 20 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Trade Desk mit 68,6 USD derzeit -2,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,48 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Aktienkurs von Trade Desk hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 67,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Telekommunikationsdienste" eine Überrendite von 78,78 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für die Software-Branche beträgt hingegen -16,15 Prozent, was bedeutet, dass Trade Desk derzeit um 84,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Trade Desk derzeit bei 0 Prozent, was 3,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Software-Branche liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.