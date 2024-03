Trade Desk Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den letzten vier Wochen konnte bei Trade Desk eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Trade Desk liegt bei 78,39 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 35,53 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite der Trade Desk-Aktie beträgt 0 Prozent, was 3,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Trade Desk-Aktie lautet "Gut". Insgesamt gibt es 17 positive, 0 neutrale und 2 negative Bewertungen. Die Analysten prognostizieren ein Kursziel von 80,79 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Trade Desk-Aktie von der Redaktion das Rating "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.