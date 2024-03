Trade Desk Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung und Diskussion um Trade Desk haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Von Analysten wird die Trade Desk-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 17 positive, keine neutralen und 2 negative Bewertungen. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotential von -1,69 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Trade Desk also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 50,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 37,39 deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung ist somit "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 43,32 Prozent erzielt, was jedoch 178,1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Software" liegt die Aktie sogar 249,55 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.