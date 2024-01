Trade Desk Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um den überkauften oder überverkauften Zustand eines Wertpapiers zu bewerten. Für den Trade Desk wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 82,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Trade Desk überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Trade Desk weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trade Desk bei 237,39, was unter dem Branchendurchschnitt von 288,3 liegt. Daraus ergibt sich eine unterbewertete Einschätzung des Wertpapiers auf fundamentalen Grundlagen.

Die Analyse von 18 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", bestehend aus 15 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Die kurzfristige Gesamteinschätzung basierend auf qualifizierten Analysen des letzten Monats ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Die durchschnittliche Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 14,53 Prozent hin, was eine weitere "Gut"-Empfehlung für Trade Desk darstellt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Trade Desk mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,23 Prozent. Dadurch wird das Wertpapier als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

