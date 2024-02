Trade Desk Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Analyse der Trade Desk-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 17 positive, 1 neutrale und 2 negative Bewertungen von Analysten vorliegen, was durchschnittlich zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es 2 positive und keine negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sichtweise als positiv erscheinen lässt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 79,57 USD, was einem potenziellen Anstieg um 18,39 Prozent vom letzten Schlusskurs (67,21 USD) entspricht. Somit erhält die Trade Desk-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Trade Desk-Aktie bei 67,21 USD und damit 9,24 Prozent unter dem GD200 (74,05 USD), was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 70,04 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -4,04 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 64,89, was auf neutrale Bedingungen hindeutet. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, weist mit einem Wert von 60 auf ein neutrales Signal hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für die Trade Desk-Aktie waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält die Trade Desk-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.