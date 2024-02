Trade Desk Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Trade Desk übertrifft deutlich die durchschnittliche Jahresperformance im Vergleich zum durchschnittlichen Aktienkurs im Telekommunikationsdienst-Sektor. Mit einer Rendite von 67,94 Prozent liegt die Aktie mehr als 80 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei -16,62 Prozent lag, übertrifft Trade Desk mit 84,55 Prozent deutlich. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Netz zeigen, dass die Aktivität um Trade Desk herum durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Bewertungen von 20 Analysten in den letzten zwölf Monaten zeigen, dass 17 von ihnen die Trade Desk-Aktie positiv bewerten, während eine neutrale und zwei negative Bewertungen vorliegen. Im Durchschnitt erhält die Aktie also ein "Gut"-Rating. Auch die jüngsten Bewertungen zeigen ein ähnliches Bild, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kurszielprognose beträgt 79,57 USD, was auf ein Potenzial von 13,39 Prozent über dem letzten Schlusskurs hindeutet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Trade Desk waren. In den letzten ein, zwei Tagen dominieren jedoch negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.