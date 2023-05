Trade Desk Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Trade Desk, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware", notiert aktuell (Stand 02:44 Uhr) mit 66.26 USD fast gleich (-0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Nach einem bewährten Schema haben wir Trade Desk auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Trade Desk erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 35,87 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -0,73 Prozent im Branchenvergleich für Trade Desk bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 30,05 Prozent im letzten Jahr. Trade Desk lag 5,09 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Trade Desk beträgt das aktuelle KGV 441,73. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" haben im Durchschnitt ein KGV von 211,82. Trade Desk ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Trade Desk sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 9 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 7 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Trade Desk. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 70,09 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 5,78 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 66,26 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

