Trade Desk Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Trade Desk-Aktie schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,16 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,16 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Trade Desk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 74,52 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 75,71 USD weicht um +1,6 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (70,59 USD), so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,25 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Trade Desk ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Hinsicht führt. Auch Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut", wobei von 18 Analysten 16 eine positive Einschätzung abgeben. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 79,78 USD, was einer Erwartung von 5,37 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die Trade Desk-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, der Stimmung in den sozialen Medien und der Analysteneinschätzung.