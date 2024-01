Trade Desk Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel identifizieren kann. Für die Trade Desk-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 92, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI (49,78) auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Trade Desk basierend auf dem RSI.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Trade Desk-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (69,32 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (73,26 USD) liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Trade Desk-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat Trade Desk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,94 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -12,16 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +80,09 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating. Auch im "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Rendite von Trade Desk mit 57,35 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für die Trade Desk-Aktie zeigt insgesamt ein "Gut"-Rating, basierend auf einer Mehrheit von "Gut"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel eingestuft, basierend auf den Empfehlungen der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet zudem auf ein Aufwärtspotential von 13,98 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Trade Desk-Aktie basierend auf der RSI-Bewertung, der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und der Analysteneinschätzung eine "Gut"-Bewertung.