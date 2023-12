Trade Desk Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Aktienkurs von Trade Desk hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 67,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -12,28 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Trade Desk eine Outperformance von +80,22 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Telekommunikationsdienste"-Sektor hat Trade Desk mit einer Rendite von 11,44 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 56,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt. Diese beeindruckende Leistung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Trade Desk mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt um 3,26 Prozent. In der "Software"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Analysten schätzen die Aktie von Trade Desk langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 15 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht". Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen weisen auf eine positive Einschätzung hin, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" (1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 76,89 USD, was einer Erwartung von 4,76 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Obwohl unsere Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen kann, hat sich die Stimmung für Trade Desk in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für die Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.