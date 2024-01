Trade Desk Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Trade Desk ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 60,2, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 57,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aktuell können Investoren in die Aktie von Trade Desk bei einer Dividendenrendite von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Software einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,24 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Dabei zeigt Trade Desk interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Trade Desk insgesamt 20 Analystenbewertungen, wovon 17 als "Gut", 1 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Kurzfristig gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 19,02 Prozent, was eine weitere "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Trade Desk somit eine "Gut"-Bewertung.