Trade Desk Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Das Unternehmen Trade Desk weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 237 auf, was im Vergleich zum Durchschnittswert der Branche "Software" (KGV von 199,36) einen Anstieg um etwa 19 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine entsprechende Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Trade Desk ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. Obwohl in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden, wird die Gesamteinschätzung dennoch als neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Trade Desk mit einer Ausschüttung von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Software (3,2 %), was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzungen für Trade Desk zeigen eine überwiegend positive langfristige Perspektive, da in den letzten 12 Monaten 17 positive Bewertungen, keine neutralen und 2 negative Bewertungen abgegeben wurden. Die aktuelle Durchschnittsempfehlung der Analysten lautet ebenfalls "Gut". In Bezug auf den aktuellen Aktienkurs von 83,89 USD erwarten die Analysten eine geringfügig negative Entwicklung und geben ein mittleres Kursziel von 80,79 USD an, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung von institutionellen Analysten für die Trade Desk Aktie.