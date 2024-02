Trade Desk Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Trade Desk-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 75,34 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +12,69 Prozent vom letzten Schlusskurs von 84,9 USD entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 72,63 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +16,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Trade Desk-Aktie also charttechnisch positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Trade Desk in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Software"-Branche konnte die Trade Desk-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +82,19 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -14,25 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor konnte Trade Desk mit einer Überperformance von 79,72 Prozent punkten, was zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Trade Desk hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -3,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Insgesamt erhält die Trade Desk-Aktie also sowohl charttechnisch als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung und den Branchenvergleich ein überwiegend positives Rating.