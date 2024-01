Trade Desk Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Trade Desk liegt der RSI7 aktuell bei 60,2 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,13 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Trade Desk in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 67,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zur "Software"-Branche, die im Durchschnitt um -12,7 Prozent gefallen ist, hat Trade Desk eine Outperformance von +80,64 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,51 Prozent erzielte, liegt Trade Desk mit 57,43 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet spielen ebenfalls eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Trade Desk zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität und die Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Trade Desk mit einer Rendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,22 Prozent auf. Im Vergleich zur "Software"-Branche erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.