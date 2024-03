Trade Desk Aktie: Alles völlig egal!

Die Trade Desk-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenrendite mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 3,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die Analysten geben für die Trade Desk-Aktie insgesamt eine positive Bewertung. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 17 positiv, 0 neutral und 2 negativ. Auch die jüngsten Berichte der Analysten kommen zu einer ähnlich positiven Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 80,79 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von -0,98 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zu Trade Desk wider. Sowohl in den Kommentaren der letzten beiden Wochen als auch in den Diskussionen der vergangenen Tage wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen von den Anlegern als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Trade Desk-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 81,59 USD sowohl kurzfristig als auch auf Basis der vergangenen 200 Tage positiv bewertet wird. Der Kurs liegt +10,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +7,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild für die Trade Desk-Aktie, sowohl aus Sicht der Analysten, der Anlegerstimmung als auch der technischen Analyse.