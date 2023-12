Trade Desk Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Trade Desk-Aktie hat in den sozialen Medien in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung erfahren. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Jedoch wurde über Trade Desk mehr als gewöhnlich diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Deshalb wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" bewertet.

Von insgesamt 18 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Trade Desk-Aktie 14 positive, zwei neutrale und zwei negative Bewertungen. Das durchschnittliche Rating lautet daher "Gut". Im letzten Monat wurden zwei positive, keine neutralen und keine negativen Bewertungen abgegeben. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 75,5 USD, was darauf hinweist, dass der Aktienkurs um -1,33 Prozent fallen könnte. Die Empfehlung lautet daher "Neutral". Insgesamt erhält Trade Desk von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Trade Desk-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 3,49 Prozent unter dem Branchen-durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Trade Desk-Aktie ist laut einer Analyse der sozialen Plattformen überwiegend negativ. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.