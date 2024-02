Die TradeGo FinTech-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

In den letzten Wochen wurde über Tradego Fintech besonders negativ in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führte. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine rote Stimmung und keine positiven Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser negativen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche zeigte Tradego Fintech in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 55,97 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Tradego Fintech um 55,38 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Tradego Fintech mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,97 %, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird Tradego Fintech als unterbewertet eingestuft, da der Wert von 9,99 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 25,29. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.